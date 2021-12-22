Власти Пензенской области направили 3,4 млрд рублей на борьбу с пандемией в 2021 году

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Пензенской области потратили на борьбу с пандемией коронавируса в 2021 году 3,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам прямой линии губернатора Олега Мельниченко с гражданами, которую показали в среду в эфире региональных телеканалов и в соцсетях.

"В целом на борьбу с коронавирусной инфекцией в 2021 году в Пензенской области выделено около 3,4 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По словам Мельниченко, более 240 млн рублей выделили из регионального бюджета на покупку медицинского оборудования, которое помогает врачам выявлять коронавирус у пациентов. Кроме того, до конца года запустят семь кислородных станций, что позволит получать в сутки до 13 тонн медицинского кислорода, необходимого для поддержания больных.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день заболеваемость коронавирусом снизилась по сравнению с пиковыми значениями конца осени в шесть раз, а число вызовов скорой помощи в день в среднем сократилось с 2 тыс. до 1,2 тыс. "У нас [во время пика] шла госпитализация по 400-500 человек в сутки", - добавил Мельниченко. По состоянию на 22 декабря, в регионе выявили 308 новых случаев заражения.

В регионе сохраняются некоторые ограничения, введенные из-за пандемии. Посещение театров, музеев, концертных залов, кинотеатров, фитнес-клубов, предприятий общепита и сферы услуг возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или документа о медотводе от вакцинации. Работу кафе и ресторанов ограничили с 23:00 до 06:00. Кроме того, действует обязательная вакцинация для определенных категорий населения.