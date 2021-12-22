Власти Франции за сутки выявили более 80 тыс. случаев COVID-19

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Французские власти подтвердили 84,2 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки - это самое большое значение после пика второй волны, который пришелся на ноябрь 2020 года. Соответствующие данные приводит в субботу санитарно-медицинское агентство Santé publique France .

Рекордным остается значение в 86,8 тыс. случаев за день, зафиксированное в ноябре прошлого года. Однако, как потом отмечал министр здравоохранения Франции Оливье Веран, эти данные не отражали реальной картины и такая большая цифра получилась из-за того, что не успели проверить все анализы за выходные.

При этом пока нет предпосылок к тому, что заболеваемость снизится: в среду Веран заявил, что темпы заражения коронавирусом к концу месяца могут превысить показатель в 100 тыс. случаев в день. Он добавил, что до конца декабря штамм "омикрон" станет доминирующим во Франции. В настоящий момент в стране он составляет около 20% заражений, однако число инфицированных очень быстро увеличивается.

Накануне официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь заявил, что власти ускоряют подготовку законопроекта о введении в стране вакцинных пропусков, которые придут на смену санитарным пропускам. Эти правила могут вступить в силу уже во второй половине января. В настоящий момент во Франции действует санитарный пропуск, который выдается как после вакцинации признанными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенном заболевании. Он необходим для доступа в общественные места, в частности, в места отдыха и культурные учреждения. Введение сертификата о вакцинации будет означать, что он будет выдаваться только на основании прививки.

По данным Минздрава Франции, 52,6 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 51,5 млн прошли полный курс. Более 21 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживает около 67 млн человек.