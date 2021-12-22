В Вашингтоне от посетителей ресторанов и других заведений потребуют справку о вакцинации

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Вашингтона ввели новые правила, согласно которым с 15 января в американской столице люди в возрасте от 12 лет и старше смогут войти в кафе, рестораны, кинотеатры, концертные залы и многие другие заведения и центры только при наличии сертификата о вакцинации от нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте мэра американской столицы Мюриэл Боузер.

Как отмечается в документе, "общегородские требования вводятся, чтобы помочь остановить распространение COVID-19". Они касаются также кофеен, ночных клубов, боулинг-клубов, спортивных залов и различных общественных мероприятий, проходящих в помещениях.

С 15 января все посетители старше 12 лет должны будут подтвердить, что им сделали минимум одну прививку от коронавируса. С 15 февраля требовать будут подтверждение полной вакцинации.

В понедельник власти Вашингтона в свете распространения коронавируса вновь ввели обязательное ношение защитных масок в помещениях. Это правило будет действовать минимум до 31 января. Оно распространяется, в частности, на магазины, спортивные залы, церкви, другие общественные места. В конце ноября в Вашингтоне указанные нормы отменили по решению Боузер.

Мэр Вашингтона также подчеркнула в понедельник, что в американской столице все чиновники местного уровня обязаны вакцинироваться от коронавируса. Это включает и применение бустерных (третьих) доз вакцины. Раньше у данных сотрудников была возможность вместо вакцинации регулярно сдавать тесты на коронавирус. Теперь такой вариант не предусматривается.

Ранее на этой неделе федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что большая часть новых случаев заражения коронавирусом приходится на его омикрон-вариант. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 51,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 810 тыс. человек. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.