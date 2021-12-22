Более месячной нормы осадков выпало в Тюмени за четыре дня

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Свыше месячной нормы осадков выпало в Тюмени за последние четыре дня, снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города Тюмени.

"Норма осадков за декабрь составляет 25 см снега. В Тюмени за последние четыре дня уже выпало более месячной нормы. Снегоуборочная техника работает круглосуточно", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе администрации Тюмени, от снега город очищают 471 снегоуборочных машин и 233 дорожных рабочих. "За дневную смену вывезено более 11,5 тыс. кубометров снега", - говорится в сообщении.