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ДНР потребовала от Киева объяснить плохое качество воды, поставляемой в Донбасс

В МИД республики заявили, что на данный момент ДРН обеспечивается чистой водой из собственных резервуаров

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) направила письмо украинской стороне с требованием разъяснить ситуацию с ненадлежащим качеством воды, которая подается с украинской территории. Об этом в среду сообщили в МИД ДНР по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Представителем ДНР в группе по экономическим вопросам было направлено письмо в адрес украинских переговорщиков с требованием разъяснить ситуацию с ненадлежащим качеством воды, которая подается в водопроводную систему республики из водохранилищ с украинской территории. Киев не отрицал проблем с качеством поставляемой нашим жителям воды и уведомил нас о том, что на данный момент украинская сторона проводит разбирательства обстоятельств загрязнения водных ресурсов. Мы ждем официальных результатов проведенных разбирательств от Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что республика предпринимает "все меры, чтобы не допустить распространения загрязненной воды среди потребителей". Уточняется, что на данный момент республика обеспечивается чистой водой из собственных резервуаров.

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