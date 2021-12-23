Счетная палата отметила разобщенность законодательства в сфере молодежной политики

Москва, 23 декабря. /ТАСС/. Базовые законы в сфере молодежной политики в большинстве регионов не приведены в соответствии с положением федерального законодательства. Об этом говорится в опубликованном в четверг бюллетене Счетной палаты, посвященном реализации молодежной политики в РФ.

"В субъектах Российской Федерации действуют "базовые" законы в сфере молодежной политики. Вместе с тем в данных законах нет единого подхода к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь", а также к содержанию принципов молодежной политики", - говорится в материалах ведомства.

Федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации", принятый в декабре 2020 года, утвердил содержание основных понятий и принципов молодежной политики, а также разграничил полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в этой сфере. Согласно закону, к категории "молодежь" относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В Счетной палате отметили необходимость ускорить работу по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным.

В ведомстве также указали на отсутствие единого источника информации, позволяющего объективно оценить степень охвата молодежи программными мероприятиями. Сегодня основным источником данных о реализации государственной молодежной политики в регионах является форма № 1-молодежь, которую заполняют региональные органы власти, а обобщение данных обеспечивает Росмолодежь. "Анализ показал, что указанная форма не только не дает исчерпывающей информации о всех проводимых мероприятиях в сфере молодежной политики, но и зачастую содержит недостоверную информацию", - отметил аудитор Счетной палаты Данил Шилков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Помочь в решении этой проблемы была призвана информационная система "Молодежь России", разработанная Росмолодежью, однако, по данным анализа, она пока не справляется с поставленной задачей. "В системе регистрируются не все мероприятия, проводимые в рамках реализации молодежной политики. Органы власти и организации используют и другие информационные системы. Это приводит к отсутствию единого источника упорядоченных данных о масштабах реализации мероприятий государственной молодежной политики", - говорится в отчете.