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Пандемия COVID-19

Третья доза вакцины освобождает от карантина при контакте с больным COVID-19 в Словении

Остальные привитые в случае контакта с зараженным коронавирусом должны будут находиться на карантине

ЛЮБЛЯНА, 23 декабря. /ТАСС/. Граждане Словении, прошедшие ревакцинацию, с четверга смогут не уходить на карантин при контакте с больным коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство STA со ссылкой на правительство страны.

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Отмечается, что на заседании правительство приняло решение, что с четверга в случае контакта с больным коронавирусом все, кроме получивших бустерную дозу вакцины от ковида, должны будут находиться на карантине. Таким образом, как сообщает STA, власти последовали рекомендациям специалистов-эпидемиологов, которые предложили убрать исключения для привитых двумя дозами препарата и переболевших ковидом.

17 декабря власти страны решили, что словенский сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса с февраля 2022 года будет действовать в течение 270 дней.

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СловенияПандемия COVID-19
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