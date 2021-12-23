Третья доза вакцины освобождает от карантина при контакте с больным COVID-19 в Словении

ЛЮБЛЯНА, 23 декабря. /ТАСС/. Граждане Словении, прошедшие ревакцинацию, с четверга смогут не уходить на карантин при контакте с больным коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство STA со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что на заседании правительство приняло решение, что с четверга в случае контакта с больным коронавирусом все, кроме получивших бустерную дозу вакцины от ковида, должны будут находиться на карантине. Таким образом, как сообщает STA, власти последовали рекомендациям специалистов-эпидемиологов, которые предложили убрать исключения для привитых двумя дозами препарата и переболевших ковидом.

17 декабря власти страны решили, что словенский сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса с февраля 2022 года будет действовать в течение 270 дней.