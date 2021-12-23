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Пандемия COVID-19

Министр-делегат при МИД Франции заразился коронавирусом

Франк Риестер сообщил, что ушел на самоизоляцию

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД Франции Франк Риестер сообщил, что ушел в среду на самоизоляцию после получения положительного результата теста на коронавирус.

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"Я почувствовал жар, после чего решил пройти тест на коронавирус, он оказался положительным. Сегодня вечером [в среду] я ушел на самоизоляцию и продолжаю работать удаленно", - написал он на своей странице в Twitter. Риестер призвал всех проявлять повышенную бдительность в этот сложный с санитарной точки зрения период и напомнил о необходимости пройти вакцинацию от коронавируса.

Это уже второй раз, когда результат теста Риестера на коронавирус оказывается положительным. Впервые это произошло еще в начале пандемии в марте 2020 года, когда он возглавлял министерство культуры.

В минувшее воскресенье на недельную самоизоляцию из-за коронавируса ушла министр-делегат по вопросам промышленности при Министерстве экономики, финансов и восстановления Франции Аньес Панье-Рюнаше. До этого в ноябре коронавирусом заразился премьер-министр Жан-Кастекс. Также COVID-19 как в легкой, так и в тяжелой форме переболели несколько членов кабмина, в том числе министр культуры Розлин Башло и министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

В декабре 2020 года положительным оказался результат теста на коронавирус президента Франции Эмманюэля Макрона. После этого он изолировался в своей резиденции Лантерн на территории дворцового комплекса в Версале.

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ФранцияПандемия COVID-19
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