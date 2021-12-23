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Вылеты шести авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержаны из-за метеоусловий

В настоящий момент Камчатка находится под влиянием циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Вылеты шести рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах в пунктах назначения, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задерживаются вылеты в Никольское, Тиличики, Тигиль, Усть-Камчатск и двух рейсов в Оссору.

В настоящий момент Камчатка находится под влиянием циклона. Он принес на полуостров снег и штормовой ветер. В акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

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