"Известия": ученые ИБХ РАН разрабатывают препарат на основе антител против омикрон-штамма

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института биоорганической химии (ИБХ) имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН работают над созданием препарата на основе генно-инженерных антител, который будет способен нейтрализовать штамм "омикрон". На данный момент проверяется эффективность против омикрон-штамма уже готового препарата на основе антитела HFB30132A, нацеленного на другие варианты коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова директора института Александра Габибова.

"Как только будут получены образцы вируса (варианта "омикрон"), мы исследуем наше антитело. Потому что уже понятно, что и вакцины против него работают несколько хуже. Испытания мы планируем провести совместно с 48-м институтом Минобороны", - отметил Габибов.

По данным издания, в случае низкой эффективности готового антитела против омикрон-штамма ученые в короткие сроки смогут найти подходящие к антигену иммуноглобулины. Ученые смогут приступить к разработке антител как только получат образец омикрон-штамма. По словам Габибова, это удастся сделать до конца года. Кроме того, специалисты ИБХ РАН планируют создать коктейли антител, которые можно будет подбирать индивидуально для конкретного пациента.

Человеческое моноклональное антитело HFB30132A разработано учеными HiFiBio Therapeutics, Нанькайского университета, Шанхайского технического университета, Уханьского института вирусологии (КНР) и учеными ИБХ РАН. Механизм действия HFB30132A заключается в связывании спайк-белка и нейтрализации коронавируса нового типа, в том числе его быстро распространяющейся мутантной формы D614G. Ожидается, что использование HFB30132A в качестве монотерапии и профилактики коронавирусной инфекции будет иметь меньше побочных эффектов и более высокую активность в легких и слизистой оболочке верхних дыхательных путей, чем традиционные терапевтические моноклональные антитела.