В Минприроды заявили, что не все регионы обновят контейнеры для отходов в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Не все 46 российских региона, получивших соответствующее субсидирование, смогут своевременно оплатить и получить контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом ТАСС заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

5 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1 млрд рублей 46 регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Наибольшее финансирование было определено для Воронежской и Тверской областей, а также Кабардино-Балкарии.

"Что касается рисков. По проекту "Комплексная система обращения с ТКО" есть риск незначительного кассового неисполнения приобретения контейнеров для раздельного сбора отходов. Субсидия в 1 млрд рублей для регионов была введена впервые, на эти средства планируется закупить 65,5 тыс. контейнеров. Участвуют 46 регионов. Несмотря на то, что большую работу провели с изготовителями контейнеров, мы видим, что не во всех субъектах будет своевременная поставка и оплата контейнеров", - рассказал он.

Однако, по словам Козлова, кассовое исполнение по ряду других федпроектов находится на высоком уровне по итогам 2021 года. "Почти на 100% у нас уже выполнены федеральные проекты "Сохранение лесов" - 98,3%, "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" - 99,2%, "Сохранение озера Байкал" - 97,5%, "Инфраструктура для обращения с отходами I-II класса опасности" - 99,8%", - сообщил он.

Министр отметил, что кассовое исполнение по нацпроекту "Экология" по итогам 2021 года ожидается на уровне 98-99%.