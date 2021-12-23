В Канаде обновлен максимум по заболеваемости ковидом

ОТТАВА, 23 декабря. /ТАСС/. Очередной антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки обновлен в среду в Канаде. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировано 14 934 случая заболевания. Предыдущий максимум был установлен во вторник - 11 692 случая COVID-19.

Причиной столь значительного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма коронавируса. Общее число инфицированных канадцев сейчас превышает 84,5 тыс. Канадские регионы в среду сообщили о 28 летальных исходах, связанных с COVID-19.

В связи с распространением омикрон-штамма власти канадских регионов серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% вместимости ресторанов, спортзалов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Самые жесткие ограничения пока введены в Квебеке, где местные власти в понедельник объявили, что с 20 декабря школьники раньше времени уходят на зимние каникулы, которые продлятся минимум до 10 января.

Кроме того, все госслужащие, у которых есть такая возможность, обязаны работать из дома. Заведениям общепита разрешено работать только до 22:00. Закрыты все спортивные и другие детские секции.