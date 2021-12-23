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Колонна МЧС России выехала в Донбасс для доставки 185 тонн гуманитарной помощи

В Донецкую и Луганскую области направили товары медицинского назначения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Колонна МЧС России выдвинулась из Ростовской области для доставки жителям Донбасса 185 тонн гуманитарной помощи - товаров медицинского назначения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России приступило к доставке 105-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Из Донского спасательного центра МЧС России автомобили выдвинулись в Донецкую и Луганскую области", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в составе груза 185 тонн товаров медицинского назначения. Транспортировка осуществляется в соответствии с международными нормами по доставке гуманитарных грузов.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов.

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