В Биробиджане из-за морозов младшеклассникам разрешили не посещать школу

ТАСС, 23 декабря. Администрация города Биробиджана приняла решение об отмене занятий для младших школьников 23 и 24 декабря из-за морозов в Еврейской автономной области. Об этом сообщается на сайте мэрии.

"В Биробиджане с 23 по 27 декабря прогнозируется аномальная холодная погода - среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов. Принято решение отменить 23 и 24 декабря занятия в начальных классах для учащихся, которые проживают в отдаленных районах областного центра", - говорится в сообщении.

Глава Биробиджана Александр Головатый разъяснил, что родители школьников, которые живут далеко от учебного заведения, сами должны решать, идти ли их детям на занятия. В пресс-службе мэрии ТАСС разъяснили, что родителям необходимо предупредить классного руководителя о том, что их ребенок не придет на уроки.

Особое внимание в период похолодания уделено работе Биробиджанской ТЭЦ и городских котельных. Запасы угля имеются в достаточном количестве, объекты энергетики работают в штатном режиме.