В WWF предложили создать заповедные зоны в местах нереста кеты на притоках Амура

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. WWF России предложило наделить охранным статусом места нереста кеты на притоках Амура в Хабаровском крае из-за сокращения популяции. Об этом сообщается на сайте WWF.

Оставшиеся в Амурском бассейне дикие популяции тихоокеанского лосося страдают от перелова, браконьерства, влияет и ряд других факторов. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее сообщал, что объем вылова лосося в этом году стал самым низким за последние шесть лет. Рыбу не смогли заготовить ни предприятия, ни коренные малочисленные народы. На реке вводили ряд ограничений по орудиям лова и срокам вылова, но тенденция к снижению объемов добычи сохраняется. WWF России потребовало минимум на четыре года закрыть промышленный лов осенней и летней кеты в бассейне Амура для восстановления воспроизводства их группировок.

"WWF России в качестве первоочередных мер для сохранения диких популяций амурской кеты предлагает: <...> Организовать работу по созданию рыбохозяйственных заповедных зон на важных участках основных нерестовых притоков", - говорится в сообщении. В числе предложений обязательное проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы вылова анадромных, воспроизводящихся в пресной воде водных объектов России, видов рыб.

Отмечается, что необходимость таких мер диктуют пустые в течение последних пяти лет нерестилища притоков Амура. В этом году общественный мониторинг, который проводят добровольцы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края при поддержке WWF, подтвердил полное отсутствие рыбы на пяти крупнейших нерестовых притоках: Амгуни, Анюе, Тунгуске, Горине и Гуре. Норма для осенней кеты составляет около 50 рыб на 100 квадратных метров площади нерестилищ.

Еще в 2017 году в WWF России стали поступать письменные коллективные обращения от местных жителей и рыбаков Амура о том, что рыба не пришла на нерест и нерестилища остались пустыми. С тех пор уже прошло четыре года, а это период жизненного цикла кеты, когда молодь скатывается в море, вырастает и возвращается обратно в родные реки на нерест. "Нет сомнений, что осенняя путина 2021 года оказалась провальной именно из-за отсутствия производителей осенней кеты на нерестилищах Амура", - подчеркивается в сообщении. Результаты общественного мониторинга показывают, что возвраты осенней кеты в 2022-м и последующих годах будут минимальны.

По данным WWF, анализ объемов уловов лососей последних лет и прогнозы подходов лососей, которые дает ХабаровскНИРО с 2017 года, показывают "серьезные просчеты" в системе оценки рыбных запасов.

Браконьерство

Осенью для борьбы с браконьерством, которое является дополнительной нагрузкой на лососевых, бригады добровольцев традиционно вели общественный контроль за соблюдением правил рыболовства. Была организована экспедиция для оценки ситуации по основному руслу Амура в Николаевском, Ульчском, Комсомольском районах. Люди выходили на воду, вели наблюдения за транспортными средствами и использованием орудий лова в периоды запрета.

Наибольшее число нарушений правил рыболовства было выявлено в Ульчском районе. Так, например, ниже села Сусанино при обследовании устья реки Акша были обнаружены четыре катера на мощных моторах без номеров, осуществляющие незаконный промысел в проходной день. Помимо этого из села Сусанино поступила информация, что мимо населенного пункта проплывает мертвая рыба. По приблизительным подсчетам, в Амуре от села Сусанино до села Богородское было обнаружено 1-1,5 тонны погибшей осенней кеты. Обследование туш показало, что по течению плывут мертвые самцы. "Браконьеры, не имеющие холодильников, берут только икру, а поротую рыбу и самцов выкидывают. Поротая рыба тонет, а самцы всплывают", - приводятся в сообщении слова президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любови Одзял.

О выявленных нарушениях правил рыболовства сообщалось в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.