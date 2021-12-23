Nikkei: японская полиция начнет лицензировать самоуправляемые автобусы

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Главное полицейское управление Японии намерено запустить систему выдачи лицензий на использование самоуправляемых автомобилей - в первую очередь автобусов, следующих по определенным маршрутам. Весной будущего года в парламент будут внесены соответствующие поправки в законодательство о дорожном движении, сообщила в четверг ведущая деловая газета страны Nikkei в своем электронном выпуске.

Предполагаемая система лицензий будет соответствовать так называемому четвертому уровню автоматического движения. Он предполагает следование по заранее определенному маршруту без водителя, но с возможностью дистанционного контроля. Такие автобусы планируется впервые запустить на регулярной основе в 2022 финансовом году. В 2025 финансовом году они будут действовать уже в сорока районах Японии.

В настоящее время в стране уже разрешено использование транспортных систем предыдущего, третьего уровня. Он предполагает автоматическое движение по скоростным дорогам, которое осуществляется в одном направлении по выделенным трассам без светофоров, пешеходов и велосипедистов. При этом обязательно присутствие водителя. Четвертый уровень при движении по установленному маршруту распространяется на обычные дороги, где полностью автоматическая машина без шофера должна быть в состоянии реагировать на более сложные условия - например, на неожиданные препятствия, появление автомобиля скорой помощи, пешеходов и т. д.

Пятый, высший уровень, предполагает полностью свободное движение автомобиля, управляемого искусственным интеллектом.