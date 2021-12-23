Университет Гонконга убрал со своей территории правозащитную скульптуру "Столп стыда"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 декабря. /ТАСС/. Университет Гонконга в четверг убрал с территории своего кампуса правозащитную скульптуру, известную под названием "Столп стыда" и посвященную памяти жертв событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

По ее данным, ночью рабочие демонтировали восьмиметровое произведение датского скульптора Йенса Гальшиота, погрузили в контейнер и увезли.

Университет подтвердил, что накануне его совет принял решение "в интересах вуза" удалить с территории кампуса статую, которая находилась там на протяжении свыше 20 лет. При этом администрация учебного заведения подчеркнула, что никогда не давала ни одному лицу или организации формального разрешения на размещение у себя данного произведения.

В свою очередь, датский скульптор выступил с заявлением о том, что он шокирован действиями Гонконгского университета по "уничтожению" скульптуры, подчеркнув, что она является "предметом частной собственности". Он выразил озабоченность сохранностью статуи и заявил, что потребует компенсации в случае причинения ей ущерба.

Медная красная скульптура весом в две тонны изображает десятки искривленных и переплетенных между собой тел, символизируя погибших в ходе трагический событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года.

В 1997 году Гальшиот передал эту работу для постоянной экспозиции оппозиционному "Гонконгскому альянсу в поддержку патриотического демократического движения в Китае". Сменив несколько мест, скульптура в итоге оказалась в 1998 году в Университете Гонконга. В конце сентября текущего года альянс распался. Его члены подозреваются в сговоре с внешними силами и стали фигурантами дел о нарушении нового закона о национальной безопасности, после чего университет попросил убрать статую со своей территории.