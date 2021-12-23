Самолет рейса Москва - Якутск сел в Хабаровске из-за морозов в пункте назначения

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Москвы в Якутск, сел в аэропорту Хабаровска из-за сильных морозов и тумана в месте назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Борт сел в 13:10 (06:10 мск)", - сказали в пресс-службе.

"Боинг-767" авиакомпании Utair, следующий по маршруту Москва - Якутск, ушел на Хабаровск, как на запасной аэропорт, из-за неблагоприятных метеоусловий Якутска. Температура воздуха в городе минус 47 градусов, отмечается сильный туман, метеорологическая видимость - 200 метров.

В Якутии морозы продержатся до конца недели. Аномально холодная погода установилась и в Хабаровском крае, ближайшие дни среднесуточные температуры воздуха опустятся ниже нормы на семь градусов. Сейчас в Хабаровске минус 28 градусов.