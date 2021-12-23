{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Японии заявили, что американские военные перед прибытием не проходят ПЦР-тесты

В связи с этим японское правительство потребовало от США принять все возможные меры, чтобы препятствовать распространению инфекции

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Американские военнослужащие из числа размещенного в Японии контингента перед выездом из США не проходят ПЦР-тесты на заражение коронавирусом. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

На эту тему
"Омикрон" создан искусственно? Разбираем популярные версии о новом варианте SARS-CoV-2
"Омикрон" создан искусственно?

"В связи с этим, - сказал он, - мы потребовали от США принять все возможные меры, чтобы препятствовать распространению инфекции".

Вопросы на пресс-конференции были заданы в связи с массовой вспышкой заражений на базе морской пехоты США Кэмп-Хансен на южном острове Окинава. Там инфицированы не менее 210 человек, несколько из них - штаммом "омикрон". Коронавирус на базу занесли морские пехотинцы, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Никто из них перед этим не проходил ПЦР-тесты.

Озабоченность в связи со вспышкой заражений на базе Кэмп-Хансен в среду выразил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки ранее уже потребовал от американского командования на острове запретить военным и гражданским служащим покидать территорию этого объекта.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты.

Теги
ЯпонияСШАПандемия COVID-19
УрФУ поддержал авторов сервиса удаленного контроля за здоровьем пожилых пациентов
Они получили грант в размере 100 тысяч рублей
Читать полностью