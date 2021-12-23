Приморье получило 23 передвижных медкомплекса для помощи жителям сел

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Приморский край получил 23 диагностических комплекса для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) на базе автомобилей начнут работать в муниципалитетах до конца года, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"23 передвижных диагностических комплекса на базе отечественного автомобиля ГАЗ получат до конца года медицинские учреждения Приморского края. Машины поставлены в рамках федеральной программы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Комплексы могут эксплуатироваться на всех видах дорожных покрытий и по бездорожью. "Каждый комплекс оснащен специализированным лабораторным и диагностическим оборудованием для проведения медицинского обследования и профилактических осмотров населения в нестационарных условиях", - цитируют в сообщении заместителя министра здравоохранения региона Алексея Бардовского. Салоны автомобильных ФАПов отапливаются автономно, оборудование может работать от бортовой сети машины или подключаться к электросети любого здания. "С помощью этой техники медработники будут вести выездную работу в небольших селах с малой численностью населения. Благодаря реализации данного проекта жители самых отдаленных деревень и поселков будут иметь возможность проходить своевременную диагностику рядом с домом", - отметил Бардовский.

По федеральной целевой программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в регион также поступает санитарный транспорт, предназначенный для доставки медицинских работников к заболевшим, доставки лекарств и транспортировки биологических материалов в лаборатории. В этом году медучреждения получили 71 автомобиль.

Нацпроект "Здравоохранение" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.