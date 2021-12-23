УрФУ поддержал авторов сервиса удаленного контроля за здоровьем пожилых пациентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Уральский федеральный университет поддержал грантом в 100 тысяч рублей разработчиков сервиса для удаленного наблюдения за здоровьем пожилых людей, который будет полезен как медикам, так и родственникам пациентов. Об этом сообщили ТАСС в инновационной инфраструктуре Уральского федерального университета.

"Первое место в 14 сезоне акселератора УрФУ занял проект сервиса для пожилых людей и их родственников "Mental Health", он получил грант УрФУ на 100 тыс. рублей. Данный проект позволит следить за состоянием пожилого пациента удаленно. Целевая аудитория инновационной разработки - близкие людей, нуждающихся в уходе и заботе, а также патронажный персонал", - сказали в вузе.

Второе место занят проект повышения эффективности обучения, его создатели получили грант в 60 тыс. рублей. Третье место и грант 40 тыс. рублей - у проекта "Peers". Это программно-аппаратный комплекс нового поколения для высокоточного определения координат объектов внутри помещений. Кроме того, проекты "Mental Health" и "Тренажер по отработке математических навыков у школьников" поддержала грантами по 50 тысяч рублей трекер 14 сезона акселератора, предприниматель Дарья Сетина (Москва).

"До итогового этапа дошли по-настоящему сильные и яркие проекты - в этом эксперты жюри были единодушны. Меня очень радует, что команды некоторых проектов активно взаимодействовали в рамках программы, участвуя в рабочих процессах друг друга", - сказала директор акселератора УрФУ Елена Молчанова.

Акселератор УрФУ - это деловая программа, которая обеспечивает ускоренное развитие бизнес-проектов (стартапов) различной направленности на любых стадиях развития. Длительность акселератора составляет 2 месяца. В декабре 2021 года завершился 14 сезон акселератора УрФУ.