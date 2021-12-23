Редкая алмазная пыль из кристаллов льда появилась в столичном воздухе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Алмазная пыль появилась в воздухе Москвы, что является редким явлением для Центральной России. Она представляет собой мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, сообщил в четверг ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

"В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков - алмазная пыль - явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. В российской метеорологии данное явление носит название "ледяные иглы". Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также "осадками ясного неба", - написал Тишковец.

Синоптик уточнил, что эта пыль не опасна для людей, но может создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков. Ее можно заметить по кратким вспышкам, которые возникают при отражении кристаллами света. Как отмечает синоптик, в отличие от тумана, который она напоминает, пыль образуется из кристаллов льда, а не из воды. Сами кристаллы появляются при температурной инверсии, когда теплый и более влажный воздух, распространяющийся по высотам, смешивается с холодным воздухом в нижнем пограничном слое. По словам синоптика, наиболее часто это явление встречается в Антарктике и Арктике, где его можно наблюдать в среднем 316 дней в году.