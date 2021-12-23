В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за снегопада и метели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за ожидаемых сильного снега и метели, сообщили в четверг в пресс-службе администрации губернатора.

"По информации Росгидрометцентра России, с 8:00 23 декабря до 06:00 24 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели и порывов ветра до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.