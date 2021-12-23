Новосибирский метрополитен намерен отказаться от рентгеновских рамок при досмотре

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Руководство единственного за Уралом новосибирского метрополитена рассчитывает отказаться от закупки рентгеновских рамок для досмотра пассажиров из-за нерентабельности, поскольку при большой стоимости установок удается проверить небольшое количество людей. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник метро Аркадий Чмыхайло.

"Мы будем отказываться от рентгеновских установок проверки пассажиров. При огромной стоимости мы проверяем не такое уже большое количество пассажиров, что они могут быть нерентабельны, особенно, когда речь идет о средствах самого метрополитена", - сказал Чмыхайло, добавив, что стоимость проезда в новосибирской подземке самая низкая в России.

По его словам, при проверке пассажиров в метрополитене будут ориентироваться на данные металлоискателей и контроль со стороны работников. Чмыхайло пояснил, что в метро в 2013 году в последний раз обновлялась рентгеновская аппаратура для контроля пассажиров и багажа. Как отметил начальник подземки, ресурсы техники давно выработаны. Ранее стало известно, что метрополитен получит около 290 млн рублей на обновление аппаратов, однако средства так и не были выделены, и сейчас метрополитен занимается закупками на собственные средства.

"Есть у нас планы внедрять в метрополитене систему видеонаблюдения интеллектуальную. Она способна распознавать лица, выделять объекты, которые могут представлять опасность и угрозу, среди пассажиров, среди багажа. Все это делается в автоматическом режиме, акцентируется внимание оператора и соответственно привлекаются силы реагирования", - рассказал Чмыхайло, не уточнив сроки внедрения подобной системы.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.