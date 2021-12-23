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Пандемия COVID-19

Байден допустил, что некоторым категориям американцев понадобится четвертая доза вакцины

По словам президента США, ученые уделяют самое пристальное внимание тому, понадобится ли еще одна бустерная прививка

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Американские специалисты выясняют, требуется ли определенным категориям населения США четвертая доза вакцины от коронавируса, такая вероятность есть. Об этом президент страны Джо Байден заявил в опубликованном в среду интервью телекомпании ABC.

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"Я советуюсь с учеными. Уверен, что ученые уделяют самое пристальное внимание тому, понадобится ли еще одна бустерная прививка. Увидим", - сказал он.

"Это остается возможностью", - отметил президент США, отвечая на уточняющий вопрос.

Во вторник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал рекомендацию экспертов министерства здравоохранения еврейского государства о введении четвертой дозы вакцины от коронавируса медицинским работникам и лицам от 60 лет и старше.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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