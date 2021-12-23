"ВКонтакте" проводит розыгрыш призов на 5 млрд рублей

"ВКонтакте" разыгрывает подарки более чем на 5 млрд рублей. Розыгрыши проходят сразу в нескольких мини-приложениях, сообщает пресс-служба соцсети.

В частности, в сервисе "VK Чекбэк" появилась вкладка "Снегопад подарков". Там пользователи могут выполнять задания и моментально получать награды, а также принимать участие в розыгрышах суперпризов. Для этого нужно собирать снежинки определенного цвета. Подарки можно выигрывать ежедневно с 15 декабря по 15 января. Обладателей суперпризов объявят 30 декабря и 13 января. Можно выиграть MacBook Pro, iPhone 13, Samsung Galaxy Z Fold3, квадрокоптер DJI Mavic AIR 2 Fly More Combo, GoPro Hero 9, AirPods Pro, а также 20 млн бонусов VK Pay и другие призы.

Самые удачливые пользователи могут найти особенные снежинки от ПСБ. Среди тех, кто соберет все, разыграют специальный приз: пять человек разделят 1 млн рублей. Общий призовой фонд "Снегопада подарков" - 3 млрд рублей.

Кроме того, розыгрыш проходит и в мини-приложении "Ярмарка подарков". Оно объединяет редкие товары из магазинов "ВКонтакте", которые не найти на маркетплейсах: например, сувениры ручной работы или праздничные наборы. Можно выиграть деньги на покупки, добавляя избранные товары в "Закладки". Общий призовой фонд конкурса - 1 млн рублей. Акция проходит с 20 по 29 декабря, победители станут известны 30 декабря.

Побороться за призы могут и участники конкурса "Гирлянда клипов" в специальном мини-приложении. Среди подарков iPhone 13, экшен-камера GoPro HERO 10 Black Edition, умная колонка "Капсула Мини с Марусей", годовая подписка VK Combo. Также есть возможность выиграть плюшевые игрушки, мерч "Клипов" и набор для съемки коротких вертикальных роликов.

Участники розыгрыша должны снять клипы для новогодних челленджей. Каждый, кто снимет хотя бы один клип для челленджа, получит стикерпак на выбор. Конкурс проходит с 21 декабря по 9 января, результаты объявят 14 января.