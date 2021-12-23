Собянин утвердил проект благоустройства у станций Кунцевская и Славянский бульвар МЦД-1

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций Кунцевская и Славянский бульвар первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям Кунцевская и Славянский бульвар МЦД-1, площадью 128,8 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе станции Кунцевская для пассажиров возведут пешеходный переход с конкорсом через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта. Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети с устройством пешеходных тротуаров, в том числе улицы Ивана Франко (1,04 км), Рублевского шоссе (0,55 км), улицы Герасима Курина (0,50 км), Тарутинской улицы (0,35 км), улицы Алексея Свиридова (0,15 км).

Рядом со станциями Кунцевская и Славянский бульвар появятся современные остановочные пункты наземного городского пассажирского транспорта, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега.

Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций и развитие инфраструктуры, включая строительство трансформаторной подстанции, сетей наружного освещения. "Благоустройство территорий, прилегающих к станциям Кунцевская и Славянский бульвар, является частью проекта развития МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", - отметили в пресс-службе.