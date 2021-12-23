Суд после пересмотра дела смягчил приговор бывшему главному врачу ОКБ во Владимире

ВЛАДИМИР, 23 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира по результатам повторного рассмотрения уголовного дела о получении взяток в крупном размере в отношении бывшего главного врача областной клинической больницы (ОКБ) во Владимире Любови Быковой вынес ей более мягкий приговор, снизив срок отбывания в колонии общего режима с четырех лет до 2,5 года, а также уменьшив ей размер штрафа. Об этом в четверг сообщается на сайте суда.

"Быкова Л. В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации, на срок три года", - сообщается на сайте Октябрьского суда по результатам повторного рассмотрения дела.

Как сообщалось ранее, в феврале 2021 года суд во Владимире признал Любовь Быкову виновной в получении взяток и приговорил к 4 годам колонии и штрафу в размере 2 млн рублей. Она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в крупном размере"). В июле судебной коллегией Владимирского областного суда приговор был отменен в связи с нарушениями судом первой инстанции уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело было передано на новое рассмотрение.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений Быкова признала в полном объеме. До вступления приговора суда в законную силу ранее избранная Любови Быковой мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу.

По данным областной прокуратуры, следствие установило, что с августа 2018 года по октябрь 2019 года Быкова обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку в названное лечебное учреждение в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей, получив незаконное вознаграждение 950 тыс. рублей. Кроме того, от той же компании она получила взятку в сумме 500 тыс. рублей за обеспечение ее победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областной клинической больницы.