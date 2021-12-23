Поклонская подтвердила, что в ее дом в Крыму пробрался гражданин Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Иностранного гражданина, проникшего в дом посла России в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, отправили на Украину. Об этом сообщила в четверг в своем Telegram-канале Поклонская.

В соцсетях 17 декабря появилась информация о проникновении гражданина Украины в дом Поклонской в селе Краснолесье под Симферополем. Telegram-канал Mash сообщил, что на принадлежащем послу участке полицейские обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону, который оставил на территории букет цветов. Поклонская опубликовала видеозапись, на которой мужчина перелезает через забор и подходит к дому.

"Предварительно крымские правоохранители сообщили мне через помощников, что не видят состава преступления по факту проникновения на территорию моего домовладения. Моего "гостя" отправили обратно в Украину", - написала Поклонская.

Она сообщила, что во время инцидента находилась в доме вместе с дочерью и успела закрыться внутри. "Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", - добавила Поклонская.

Президент России Владимир Путин 13 октября назначил Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде. До этого она занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 октября заявил, что приложит все усилия, чтобы "не оставить в покое" Поклонскую. Ранее бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов для выдачи посла России из Кабо-Верде.

Генпрокуратура Украины в 2014 году возбудила против Поклонской уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены, в апреле 2016 года -- по обвинению в причастности к запрету в России деятельности общественной организации "Меджлис крымско-татарского народа".