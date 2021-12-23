Почти 100 км трассы "Кола" перекрыли в Мурманской области из-за снегопада

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная трасса Р-21 "Кола" в Мурманской области перекрыта с 1408 по 1511 км в связи с плохой видимостью из-за сильного снегопада. Об этом в четверг сообщается на сайте учреждения Упрдор "Кола".

"В связи с неудовлетворительными метеорологическими условиями (плохая видимость из-за сильного снегопада) временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1408 по 1511 км автодороги Р-21 "Кола", - говорится в сообщении.

На перекрытом участке трассы в настоящее время работают пять комбинированных дорожных машин, трактор, автогрейдер, погрузчик.

С 10:00 в регионе по погодным условиям (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) также закрыт проезд на автоподъездах к населенным пунктам Ура-Губа, Килпъявр, Заозерск, Териберка.

По данным синоптиков, ухудшение погодных условий началось вечером 22 декабря. В четверг, 23 декабря, в Мурманской области сильный снег, ветер на побережье 17-22 м/ с.