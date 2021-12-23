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Проблемы Twitter в России
Обновлено 

Суд оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Общая сумма штрафов, наложенных на компанию, составила 58 млн рублей
Штаб-квартира Twitter Tada Images/Shutterstock/Fotodom
Описание
Штаб-квартира Twitter
© Tada Images/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, общая сумма штрафов, наложенных на компанию, составила 58 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого и вынес данное решение.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Twitter признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации"), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сказали в суде.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму свыше 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, с пропагандой наркотиков и многих других запрещенных материалах.

Субботин напомнил, что Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика в отношении Twitter, а также накладывает штрафы через суд. Впервые к Facebook, напомнил Субботин, будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации, протокол уже составлен.

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