Медработники Ульяновской области смогут получить бесплатную юридическую помощь

УЛЬЯНОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Медицинские работники Ульяновской области смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам дополнительных мер поддержки в период пандемии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области.

"Изменения в закон Ульяновской области "О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области", принятый депутатами, позволяет медработникам получить бесплатную юридическую помощь в виде консультирования, составления документов, представления интересов в судах и так далее", - отметил председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев, слова которого приводит пресс-служба.

Чтобы бесплатно получить юридическую помощь, медикам необходимо предоставить справку с места работы. В настоящее время в области работают около 21 тыс. врачей.