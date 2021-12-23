В Москве открылся прием заявлений на регистрацию брака в День России в 2022 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ЗАГС Москвы начал прием заявлений на заключение брака в День России 12 июня в следующем году. В этот день можно будет пожениться в особняке Спиридонова и на станции метро "Маяковская", рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"День России среди молодоженов уже несколько лет подряд пользуется особой популярностью. Несмотря на государственный праздник и выходной день для столичных отделов ЗАГС, ежегодно мы открываем для заключения брака Дворцы бракосочетания и выездные площадки. На 2022 год для подачи заявления мы открыли самые популярные Дворцы бракосочетания № 1 и № 4 и выездную площадку - особняк Спиридонова <...>. Также пожениться можно будет на станции метро "Маяковская", - передает пресс-служба слова и. о. начальника управления ЗАГС Светланы Уханевой.

Дворцы бракосочетания № 1 и № 4 в День России будут открыты с 10:00 до 19:00. Церемонии на станции метро "Маяковская" состоятся с 2 до 4 часов ночи, чтобы не мешать пассажирам. В 2022 году каждая пара, заключившая брак на этой станции, получит персональный набор молодоженов: фотоальбом для свадебных фотографий, органайзер для хранения семейных документов, скретч-карту, которую пара может заполнить свадебным путешествием, свечи или бокалы для романтических ужинов и полотенца. Подать заявление для регистрации брака в метро можно лично во Дворце бракосочетания № 1.