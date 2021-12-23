В России выявили 25 667 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 667, до 10 318 650, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в четверг.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.

В частности, 2 198 случаев заражения были выявлены в Санкт-Петербурге, 601 - в Красноярском крае, 593 - в Пермском крае, 584 - в Свердловской области, 561 - в Иркутской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 878 213 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 645, до 9 139 166.

Во вторник штаб сообщал о 40 219 выздоровевших, в среду - о 42 322. Таким образом, в стране третий день подряд выписывают свыше 40 000 человек в сутки. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 633 пациента в Санкт-Петербурге, 1 159 - в Воронежской области, 1 026 - в Челябинской области, 1 023 - в Самарской области, 1 004 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 002, что стало минимумом с 18 октября.

Днем ранее штаб зарегистрировал 1 020 смертей. Уже неделю число умерших от новой болезни в стране не превышает 1 100 в сутки.

Число умерших в России с начала пандемии, по информации штаба, увеличилось до 301 271. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,92%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 38 - в Красноярском крае, 31 - в Воронежской области, 29 в Свердловской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 062 против 1 904 днем ранее, до 2 012 582.

В относительном выражении прирост составил 0,15%.

Число летальных исходов в столице увеличилось за сутки на 77 против 81 днем ранее, до 36 202 (1,8% всех заразившихся), следует из данных штаба.

Были выписаны по выздоровлению 3 292 пациента за сутки, за все время выздоровели 1 846 440. В настоящее время в столице продолжают лечение 129 940 человек.