Коэффициент распространения ковида в России снизился до минимума с конца ноября

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и опустился до 0,93 - минимума с 26 ноября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге, где он увеличился до 1,06, что является максимумом с 6 декабря.

В Подмосковье, где впервые за три месяца выявили менее 1 000 заразившихся за сутки, индикатор упал до 0,97, в Свердловской области он составил 0,95, в Самарской области и Пермском крае - 0,94, в Красноярском крае - 0,93. В Воронежской и Ростовской областях коэффициент снизился до 0,85, в Москве - до 0,84, а в Нижегородской области - до 0,77, что для региона стало минимумом с начала мая.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.