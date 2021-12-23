Комитет СФ поддержал закон о лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения ПДД

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании в четверг поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения правил дорожного движения. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании СФ в пятницу.

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей 264.2 и вводит ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Такое преступление также будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами или же лишением свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности по новой статье и снова злостно нарушил ПДД, штраф для него уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, ему могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. В качестве альтернативных видов наказания предусматриваются ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При этом приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Действие новой статьи УК РФ не распространяется на случаи фиксации нарушений дорожными камерами. Уголовные дела об указанных преступлениях будут подсудны районному суду, предварительное расследование по таким делам будет производиться в форме дознания.