Россияне уверены, что онлайн-экскурсии не могут заменить очное посещение музеев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (79%) считают, что онлайн-экскурсия не может стать полноценной заменой очному посещению музея, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Россияне уверены, что онлайн-экскурсия не может стать полноценной заменой очному посещению музея (79%); о том, что может, сообщил только каждый десятый (9%)", - говорится в сообщении.

Более половины респондентов (66%) осведомлены об онлайн-экскурсиях, из них хорошо знают об этом 16%, а 50% что-то слышали. Впервые узнали об удаленных экскурсиях 34% опрошенных. 76% из тех, кто информирован об онлайн-формате, сказали, что за период пандемии интерес к таким экскурсиям не изменился. У 15% граждан интерес увеличился, у 3% - снизился. "Существующих экскурсий в интернете достаточно для 45% россиян, которые осведомлены о таком формате, каждому седьмому информированному недостаточно онлайн-экскурсий, а 5% сообщили, что их слишком много", - сообщается на сайте ВЦИОМ.

37% опрошенных россиян считают, что у онлайн-формата посещения объектов культуры и искусства нет никаких преимуществ. 34% респондентов думают иначе, среди них по 7% выделили удобство и комфорт, так как можно смотреть, сидя на диване, а также сэкономить деньги. Еще 6% назвали преимуществом безопасность в связи с пандемией, 5% отметили, что не нужно тратить время на дорогу, 4% назвали охват большой аудитории.

Говоря о недостатках онлайн-экскурсий, 16% россиян сказали, что лучше один раз увидеть вживую. 10% опрошенных назвали отсутствие полного восприятия, 6% - недостаточность эмоций и впечатлений, 4% респондентов считают, что в таком формате нет социализации и живого общения, а 3% отмечают, что нельзя вживую пообщаться с экскурсоводом и задать вопрос. Об отсутствии недостатков заявили 14% опрошенных граждан. "Трети россиян формат удаленного посещения музея интересен (34%), а 59% опрошенных сообщили об обратном", - говорится в исследовании.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 25 августа 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.