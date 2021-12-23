В ЕК заявили, что страны ЕС самостоятельно принимают решения о введении локдаунов

РИМ, 23 декабря. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза принимают решения о том, вводить ли на территории жесткий карантин, исходя из своих санитарных показателей. Об этом сообщила в опубликованном в четверг интервью газете Corriere della Sera еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

"Каждая страна [ЕС] принимает решение, исходя из собственной ситуации и показателей, но сейчас наша общая задача - срочно увеличить охваты вакцинации и ревакцинации во всем сообществе", - сказала еврокомиссар, отвечая на вопрос, необходимо ли введение локдауна в Европе на период праздников.

На фоне резкого всплеска заболеваемости, в том числе из-за распространения нового штамма "омикрон", власти ряда стран ЕС усиливают антиковидные ограничения, в том числе для непривитых граждан. Власти Нидерландов прибегнули к самым суровым мерам: с 19 декабря там был введен общенациональный карантин. Работу продолжают лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения. Все другие торговые точки, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрылись как минимум до середины января.