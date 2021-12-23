Саратовская область сократила расход кислорода в три раза из-за снижения числа больных

ТАСС, 23 декабря. Более чем трехкратное снижение количества пациентов с ковидом в Саратовской области, требующих кислородной поддержки, привело к снижению объема потребления медицинского газа в сутки. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Олег Костин в ходе онлайн-брифинга.

"460 человек [находятся] на кислородной поддержке, цифра говорит сама за себя, трехкратное, четырехкратное падение больных, которые требуют для того, чтобы жить с кислородом. Это говорит о том, что легких случаев стало больше. <...> Мы уже потребляем не 45-50 тонн кислорода в сутки, как это было раньше, а дошли до 18-19, то есть в три раза снизилось потребление кислорода", - объяснил Костин.

По словам министра, на стационарном лечении в инфекционных отделениях Саратовской области находится 1 478 человек, из которых у 1 282 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно. Костин уточнил, что всего в регионе развернуто 1 885 инфекционных коек, но более 20% из них свободно. Всего же с 17 ноября в области вернули к плановой работе 3 266 коек из-за снижения количества новых заразившихся и уменьшения числа тяжелых случаев течения болезни.

В четверг, по данным оперштаба Саратовской области, зарегистрировано 335 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших достигло 130 594 человек. Выздоровело с начала эпидемии 116 762 человека, за сутки - 532.