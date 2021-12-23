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Курские власти запретили родителям присутствовать на детских утренниках

Утренники можно проводить, исключив совместные праздники нескольких групп или классов

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области по итогам заседания регионального оперштаба запретили родителям посещать новогодние утренники в детских садах и школах области, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

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"В связи с эпидемиологической обстановкой присутствие родителей на праздниках в детских садах и школах по рекомендации Роспотребнадзора не допускается. Окончательное решение о проведении мероприятий и их формате принимают муниципалитеты", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, при этом утренники и огоньки можно проводить, исключив совместные праздники нескольких групп или классов.

С начала пандемии в Курской области выявлено 80 972 случая заражения коронавирусом, 1 971 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 21 декабря в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 623 тыс. человек, завершили вакцинацию около 594 тыс. жителей региона. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.

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РоссияКурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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