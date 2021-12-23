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Введенное из-за погоды ограничение движения автобусов частично снято в Курганской области

Ограничение по автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" продолжает действовать

ТАСС, 23 декабря. Введенное из-за снегопада ограничение движения автобусов частично снято в Курганской области. Об этом сообщили  в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Урал".

В среду, 22 декабря, движение автобусов было приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в Курганской области.

"С 13:00 (11:00 мск) снято ограничение для движения пассажирского транспорта по следующим автомобильным дорогам федерального значения: Р-254 "Иртыш", подъезд к г. Тюмень, с 0 по 91 км; Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган с 125 по 356 км. Ограничение по автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" продолжает действовать", - говорится в сообщении.

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