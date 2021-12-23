В "Мемориале" считают, что иск к ним - это попытка скрыть наличие политзаключенных в РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава совета правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом) Александр Черкасов заявил, что иск прокуратуры о ликвидации является попыткой отрицания существования в России политических заключенных, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда.

"Наши оппоненты отрицают наличие в стране политзаключенных, а "Мемориал" считает своим долгом распространять информацию о них", - сказал Черкасов. Он привел аналогию с позднесоветской реальностью, когда пропаганда и правоохранительные органы отрицали политические репрессии и наличие политических заключенных. "Следствием такой политики стал скорый распад того государства, потому что вред государству наносит не вскрытие его проблем, а их замалчивание", - отметил Черкасов.

Он назвал деятельность "Мемориала" важной для общества и государства, напомнив о деятельности членов организации по спасению заложников и пленных в Чечне в 90-е годы. "Наша деятельность нужна и важна, и прокуратура, по уму, должна была бы не требовать нашей ликвидации, а использовать добытые нами материалы в своих расследованиях", - заключил он.

Мосгорсуд в четверг начал рассмотрение по существу иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Пресса была допущена к освещению процесса посредством видеотрансляции из зала заседания. Прокурор на заседании попросил о ликвидации организации в связи с неоднократным нарушением закона и формированием у общества негативного образа российской власти.

Генпрокуратура ранее подала в Верховный суд РФ иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах.