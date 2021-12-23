В Думе предложили не выдавать лицензию на оружие при опасности нарушения прав граждан

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Кандидаты на владение оружием не получат лицензию в случае опасности нарушения ими прав и свобод граждан, а также если они представляют угрозу государственной или общественной безопасности. Это следует из внесенного в Госдуму законопроекта о проверке претендентов органами ФСБ и МВД, документ опубликован в четверг в думской электронной базе данных.

О внесении инициативы в среду сообщил ее соавтор, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Также в числе инициаторов - глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Анатолий Выборный (все - "Единая Россия").

Согласно тексту, лицензию на приобретение оружия не получат граждане, в отношении которых по результатам проверки будет выдано заключение "о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, связанной с причастностью гражданина РФ к организованной преступной группе (организации, группировке), в том числе экстремистской или террористической направленности, и (или) намерением гражданина РФ использовать оружие в противоправных (преступных) целях". В пояснительной записке отмечается, что ФСБ и МВД смогут проводить проверку и в отношении владельцев оружия.

В то же время устанавливается, что такие проверки не будут проводиться "в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов РФ и должности государственной службы субъекта РФ". Это связано с тем, что указанные лица "уже охвачены комплексом проверочных оперативно-разыскных и иных мероприятий", а также запретами и ограничениями, связанными с прохождением госслужбы.

Также не будут проверять представителей коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни.