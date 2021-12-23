Два государства не пустили круизный лайнер, на котором произошла вспышка COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Порты двух островных государств отказали в остановке круизному лайнеру американской компании Royal Caribbean после того, как на его борту 55 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN .

По ее данным, лайнер Odyssey of the Seas ну будет останавливаться в Кюрасао и Арубе. В Royal Caribbean заявили, что соответствующее решение принято властями карибских островов совместно с компанией.

Вспышка коронавируса была обнаружена на корабле на следующий день после начала восьмидневного круиза по Карибскому морю. Ожидается, что лайнер останется в море до запланированной изначально даты - 26 декабря. Тогда он пристанет в порту в штате Флорида.

Согласно информации перевозчика, на борту лайнера находятся 3587 пассажиров и 1599 членов команды. Сообщается, что все заболевшие прошли полный курс вакцинации. Ранее компания сообщала, что на другом ее корабле Symphony of the Seas также произошла вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. По данным телеканала, там COVID-19 заразились 48 человек.