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Пандемия COVID-19

Туркмения зарегистрировала российскую вакцину "Спутник Лайт"

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов ранее заявил, что в стране не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Туркмении зарегистрировало вакцину "Спутник Лайт". Об этом говорится в сообщении МИД страны, размещенном в четверг на его официальном сайте.

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"23 декабря 2021 года Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину "Спутник Лайт" и выдало соответствующий сертификат", - говорится в сообщении ведомства.

В среду президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, и поручил "активизировать превентивные меры".

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. В начале июля в стране была запущена кампания обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей старше 18 лет. Для этого используются российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также китайский препарат CoronaVac.

Теги
ТуркменияРоссияПандемия COVID-19
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