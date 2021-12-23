В Думу внесли законопроект о снижении штрафов за нарушение правил агитации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается снизить административные штрафы за агитацию вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством.

Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В пакете документов при внесении законопроекта нет отзыва правительства, обязательного для поправок в КоАП. В связи с этим профильный комитет может принять решение о возвращении документа авторам.

Инициативой предлагается за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством, для граждан установить штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предлагается установить и за изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдумов печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах.

Также депутаты предлагают снизить штрафы за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено законом, и за размещение этих материалов в помещениях и зданиях без разрешения собственников объектов. Так, для граждан предлагается установить штрафы от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц - от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Согласно действующим нормам статей 5.10 и 5.12 КоАП для граждан за такие правонарушения штраф составляет от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.