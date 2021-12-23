Путин рассчитывает, что система диспансеризации будет расширяться

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что система постковидой диспансеризации будет расширяться.

"Диспансеризация должна работать устойчиво, системно, вне всяких ковидных ограничений и сложностей. Посковидное восстановление, посковидная диспансеризация достаточно эффективно сказываются на здоровьи людей <...> Люди после ковида в ней очень нуждаются, ковид бьет по всем системам организмам <...> Очень хорошая система создана и отработана. Я надеюсь, что она будет расширяться", - сказал глава государства.