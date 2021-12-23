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Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться.
Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться.
Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться.
Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться.
Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться.

Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться. Что Путин говорил о ковиде

© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может достичь 80% ко второму кварталу следующего года, заявил в четверг президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Вводить какие-либо "меры преследования" за отказ от вакцинации не стоит, так как "сила действия равна силе противодействия", подчеркнул глава государства: необходимо терпеливо разъяснять пользу прививок и убеждать их делать. Те же политики, кто выступает против вакцинации, просто пытаются заработать "дешевые очки на здоровье нации", уверен президент.

ТАСС собрал ключевые заявления Путина о пандемии.

О коллективном иммунитете

  • "Смертность [из-за коронавируса] высокая отчего? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета низкий - 59,4%. <...> Вот вам и результат".
  • "Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня".

О преследовании за отказ от прививок

  • Преследовать за отказ от вакцинации против коронавируса в России не нужно: "Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить".
  • "Нужно с уважением относиться к людям (противникам вакцинации - прим. ТАСС), несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер". При этом с реальными нарушениями бороться необходимо: "Сертификаты о вакцинации подделывают, уже двести с лишним уголовных дел возбуждено <...> Вот здесь надо, да, бороться".

О взаимном признании вакцин

  • "Я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее, и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой".

О "дешевых очках на здоровье нации"

  • "Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и кто довел ее до распада, кстати говоря, [находятся] в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и людям, которых они призваны защищать, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации".

О действиях губернаторов

  • "Как и в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов [в борьбе с пандемией] проявили себя в высшей степени ответственно".

О расширении диспансеризации

  • "Диспансеризация должна работать устойчиво, системно, вне всяких ковидных ограничений и сложностей. <...> Люди после ковида в ней очень нуждаются, ковид бьет по всем системам организма. <...> Очень хорошая система создана и отработана, я надеюсь, что она будет расширяться".
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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