Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться. Что Путин говорил о ковиде

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может достичь 80% ко второму кварталу следующего года, заявил в четверг президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Вводить какие-либо "меры преследования" за отказ от вакцинации не стоит, так как "сила действия равна силе противодействия", подчеркнул глава государства: необходимо терпеливо разъяснять пользу прививок и убеждать их делать. Те же политики, кто выступает против вакцинации, просто пытаются заработать "дешевые очки на здоровье нации", уверен президент.

ТАСС собрал ключевые заявления Путина о пандемии.

О коллективном иммунитете

"Смертность [из-за коронавируса] высокая отчего? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета низкий - 59,4%. <...> Вот вам и результат".

"Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня".

О преследовании за отказ от прививок

Преследовать за отказ от вакцинации против коронавируса в России не нужно: "Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить".

"Нужно с уважением относиться к людям (противникам вакцинации - прим. ТАСС), несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер". При этом с реальными нарушениями бороться необходимо: "Сертификаты о вакцинации подделывают, уже двести с лишним уголовных дел возбуждено <...> Вот здесь надо, да, бороться".

О взаимном признании вакцин

"Я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее, и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой".

О "дешевых очках на здоровье нации"

"Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и кто довел ее до распада, кстати говоря, [находятся] в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и людям, которых они призваны защищать, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации".

О действиях губернаторов

"Как и в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов [в борьбе с пандемией] проявили себя в высшей степени ответственно".

О расширении диспансеризации