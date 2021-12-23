В ФРГ зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного омикрон-штаммом

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в Германии. Об этом в четверг сообщил телеканал n-tv со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.

По его информации, умер человек в возрасте 60-79 лет. Заражение вариантом "омикрон" было обнаружено путем секвенирования генома. Подробности пока не уточняются.

Ранее в четверг Институт вирусологии имени Роберта Коха сообщил о 810 новых случаях заражения омикрон-штаммом. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования данным вариантом в Германии выросло до 3 198. В связи со стремительным распространением омикрон-штамма канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о начале в стране пятой волны пандемии, которая может быть агрессивнее, чем все предыдущие. В свою очередь руководитель междисциплинарной ассоциации работников интенсивной терапии и неотложной медицины Германии (DIVI) Гернот Маркс высказал мнение, что уже через несколько недель, то есть к концу января 2022 года, вариант "омикрон" станет доминирующим на территории ФРГ.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.