Прокуратура Кировской области выявила нарушение в обеспечении льготников лекарствами

КИРОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области внесла министру здравоохранения региона Андрею Черняеву представление из-за задержек при обеспечении льготников лекарствами, в том числе в результате несвоевременно проведенных закупок. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Кировской области внесла представление в региональный Минздрав по фактам нарушения прав льготной категории граждан на своевременное лекарственное обеспечение", - говорится в сообщении.

Проверка выявила случаи необеспечения в установленные сроки льготных рецептов, поставленных на "отсроченное обслуживание" из-за недостаточного количества лекарств на складе КОГУП "Аптечный склад" и в аптечных учреждениях. "В первую очередь это связано с недостатками при перераспределении товарных запасов лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения между аптечными учреждениями, несвоевременностью процедур закупок, проводимых министерством, отсутствием должного контроля за подведомственными учреждениями", - уточнили в ведомстве.

Помимо этого в деятельности регионального министерства вскрыты нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.